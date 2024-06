"Em Cantos"; Marta Cel se apresenta na Estação Cultural nesta quinta-feira

Depois de sua última apresentação no MS Ao Vivo em março, a cantora Marta Cel reúne alguns amigos em show intimista nesta quinta-feira (6) na Estação Cultural Teatro do Mundo em Campo Grande.

Para os amantes de música brasileira, Marta selecionou música autorais e clássicos da MPB que reúnem sambas de Baden, Vinicius de Moraes, Leila Pinheiro, Cartola, entre outros.

Com o intuito de “não estacionar no tempo”, Marta decidiu reunir amigos e expressar sua arte através do canto, por isso o nome sugestivo do evento: “Em Cantos”.

No espaço também haverá participação especial de Evelyn Lechuga, Eduardo Martinelli e Ali Gonçalves, além de leitura de poesia com Luciano Laranjeira.

Serviço

Show Marta Cel “EM CANTOS”

Horário: 19h30

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – Rua: Barão de Melgaço, nº 177

Mais informações e adquirir o ingresso estão disponíveis no link https://wa.me/5567996969774

