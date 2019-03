Em duas semanas, Top Circo leva mais de mil pessoas a espetáculo

Saiba Mais Geral Vídeo - Incêndio destrói bilheteria de circo na capital

Crianças e adultos tem prestigiado em peso os espetáculos da primeira temporada do projeto “Picadeiro Mágico Top Circo”, realizado pelo Top Circo. Cerca de 1300 pessoas assistiram às quatro primeiras apresentações gratuitas da trupe, que está com a lona montada no bairro Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande.

Todos se encantam, admiram e soltam gargalhadas com os palhaços, acróbatas, malabaristas e demais artistas que lá se apresentam. Nesta semana o show continua na terça-feira (19), às 20h e na quarta-feira (20), às 9h e 14h. Todas as sessões são gratuitas.

A primeira apresentação aconteceu no dia 7 deste mês, com todos os assentos lotados e algumas pessoas de pé. A segunda, no dia 12, não foi diferente: novamente as cadeiras estavam todas ocupadas e algumas pessoas ficaram de pé para assistir os artistas. No dia 13, quando aconteceu duas sessões, uma de manhã, outra de tarde, o circo também lotou com dezenas de crianças que participam de projetos sociais oferecidos no bairro.

Foi o caso de Álvaro Vicente, de seis anos. Ele estava lá com colegas do projeto Asas do Futuro. “É a primeira vez que venho ao circo e estou gostando muito. Não tem nada que não tenha gostado”, disse eufórico.

Para Diego Teixeira, coordenador esportivo do projeto, é muito importante que o bairro receba arte e cultura acessível. “Para nós é uma inclusão que não existe por aqui. É muito difícil nossas crianças terem acesso, já que tudo acontece muito longe e, grande parte das vezes, é cobrado. As pessoas que vivem na periferia não têm condições de assistir à espetáculos do tipo”, afirma.

“Picadeiro Mágico Top Circo” continua até junho e cada mês estará em uma localidade diferente. Também recebem as apresentações os bairros Jardim Colorado, durante o mês de abril tendo como convidados Breno Moroni, Michelly Dominiq e a Oficina de Criação Teatral; Ana Maria do Couto durante o mês de maio com os convidados Pepa Quadrini Michelly Dominiq e a Oficina de Criação Teatral; e Vila Nasser durante o mês de junho tendo como convidados o grupo Circo do Mato, Michelly Dominiq e a Oficina de Criação Teatral.

O projeto foi contemplado com recurso do FMIC (Fundo Municipal de Investimentos Culturais), oriundo da Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

História

O Top Circo é o único circo de lona itinerante de Mato Grosso do Sul ainda ativo. A família Perez tem artistas circenses há pelo menos quatro gerações, por isso as quatro temporadas do projeto.

Ele foi criado como Circo Real Pantanal ainda na década de 1950 e perdura desde então. “Este projeto é importante tanto para preservar a história da minha família, quanto para não deixar a cultura circense morrer. É muito bom ter o resgate de nossa cultura e compartilhá-la com o público sul-mato-grossense”, garante Hugo.

Ingresso solidário

No dia 22 de fevereiro um incêndio atingiu um trailer dos proprietários do circo quando estavam instalados no Jardim Los Angeles e a família Perez perdeu grande parte do que tinha, incluindo material de trabalho, equipamentos, comida e roupas.

As apresentações que acontecem durante o projeto Temporadas no Picadeiro Mágico Top Circo são todas gratuitas, mas a família pede, para quem puder ajudar, que deixe uma doação pagando um “ingresso solidário”, de qualquer valor.

Serviço

Na primeira temporada do projeto a lona do Top Circo estará na rua Anselmo Selingardi, em frente ao número 970. Todos os espetáculos são gratuitos e acontecem durante o mês de março, nos dias 19 e 28, às 20h. No dia 20, as 09h e nos dias 20, 26 e 27 às 14h.

