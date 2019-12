“Falta Um” apresenta espetáculo no teatro de Arena Helena Meireles neste fim de semana

O Grupo Teatral Falta Um apresentará no próximo sábado (21) e domingo (22) o espetáculo “Cérebro Edgar”, em um espaço que está abandonado há aproximadamente 15 anos, o teatro de Arena Helena Meireles, em frente à TV Educativa, no Parque dos Poderes.

Narrando a história de um homem apaixonado por algo inaceitável pela sociedade, considerado louco por seus próprios pensamentos e que decide enfrentar a si mesmo, a peça leva o espectador a embarcar em uma viagem desafiadora junto com Edgar que decide enfrentar seus medos mais sombrios dentro do próprio cérebro para viver um amor por um membro de seu corpo, o pé. Por meio dessa metáfora o espetáculo aborda temas sociais atuais e propõe vasta reflexão.

Com texto e direção do ator e pesquisador Tero Queiroz, que trabalha na obra junto com o seu Grupo há pelo menos 3 anos, a peça do Falta Um, formado exclusivamente por atores campo-grandenses, já foi apresentada no Rio de Janeiro e coleciona sucessos de públicos em suas apresentações.

Dessa vez, como forma de relembrar a importância do espaço que homenageia a gigante violeira sul-mato-grossense Helena Meireles, o grupo decidiu arcar com custos de iluminação, transporte e cachês e realizar a apresentação em frente a TVE, que também apoia o evento.

Fã de Helena, Tero Queiroz decidiu fazer apresentação no local afim de chamar a atenção da mídia para o espaço e também atenção do poder público. “A Helena morreu em 2005, e desde sua morte aquilo está abandonado, ainda aos 81 anos, uma das artistas mais importantes do estado viu sua história sendo esquecia”, lamentou o artista.

Além da apresentação da peça, haverá exposição das artes de Wesley Junior, que desenhou várias obras baseadas no espetáculo. Haverá ainda venda de lanches e bebidas no local.

Ao todo sete dos oito atores e atrizes estarão em cena no espetáculo: Alessandra Mathias (Medo), Dalton Flores (Felicidade), Helio Ignácio (Raiva – ausente nessa apresentação), Igor Matheus (Satanás), Leonardo Ribeiro (Loucura), Nathalia Andrade (Coragem), Triz Cindilla (Apresentadora) e o próprio Tero Queiroz (Edgar).

A produção geral é de Alyadna Freitas. Com assistentes, Silvia Cerqueira, Elisangela Cerqueira, Lizandra Moraes e Shawer. Apoio na produção e suporte dos atores e integrantes do Falta Um. A música original é de Tero Queiroz, composição de trilha de Bruno dos Santos.

