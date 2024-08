Festival de Bonito leva alta temporada para a cidade em agosto e movimenta economia

Com a expectativa de receber mais de 120 mil pessoas do dia 21 ao dia 25 de agosto, para o Festival de Bonito, os profissionais e empresários do setor de turismo estão com boas expectativas para a movimentação da economia.

Com o fluxo de pessoas, será possível ter um aumento de usuários nos balneários e também na rede de hoteleira em uma época considerada de baixa temporada. Silvia Schmidt, empresária e presidente da Associação Bonitense de Hotéis, destaca que a realização do festival ajuda muito a cidade neste período do ano, que é considerado de baixa temporada, sendo um grande diferencial no final de agosto. “Este ano coincide com o feriado de aniversário de Campo Grande (26 de agosto) e tudo agrega para o setor de turismo. Ainda tem a qualidade dos shows, a divulgação antecipada do evento, que também contribui”.

Expectativa e preparo - Diretor de Turismo de Bonito, Elias Oliveira Francisco garante que a expectativa é muito positiva para edição deste ano e que a cidade está preparada para receber este público cativo. “O evento se tornou tradicional e faz parte da cultura bonitense, com muita música, cinema, teatro e apresentações de qualidade. Aqui são 55 empresas de hospedagem, com mais de 7 mil leitos disponíveis, sem contar as casas que são alugadas no período”.

Ele lembra que agosto é sempre um mês mais difícil para o turismo da cidade porque fica fora da época das férias escolares e coletivas, conta com tempo muitas vezes frio e seco e não possui feriados prolongados. “Por essa razão, o Festival será muito importante. Tem os campo-grandenses que poderão estender a estadia em Bonito devido ao feriado de 26 de agosto na Capital”.

No lançamento do evento, o diretor de Cultura de Bonito, Lelo Marchi, declarou que a cidade não tem mais “baixa temporada” graças aos eventos realizados no município, sendo o Festival de Bonito o mais esperado.

Com o tema “Da terra viva, nossa arte vibra” e 15 horas diárias de programação, o Festival de Inverno de Bonito, realizado pelo Governo do Estado e em sua 23ª edição, terá 150 atrações gratuitas e ações transversais para entreter a família com arte e cultura.

A festa vai contar com o Festival Bonitinho, além de teatro, arte circense, literatura, economia criativa e muita música com a atração internacional Norberto Cruz (Concerto Gaya), de Portugal (dia 22), e os shows nacionais de Alexandre Pires (21), Zé Ramalho (23), Olodum e Sandra Sá (24) e Teodoro e Sampaio (25).

