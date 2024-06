'Grupo Casa' lança coleção de livros para crianças neste domingo na Capital

Neste domingo (30), a editora do Grupo Casinha lança a coleção de livros "Dramaturgias para Crianças Corajosas" com 4 livros. Atores da Companhia farão as contações das histórias e a banda cantará as músicas de cada livro. A entrada é gratuita!

Os livros que serão lançados são: "A Borboleta Mais Velha do Mundo", " A Ursinha Pelúcia", "Será Que Meu Pé Sabe" e "Dona Joaninha e o Eclipse Solar".

Considerada um dos cem perfis da Dramaturgia Contemporânea Brasileira em 2021 pelo Portal de Dramaturgia, há mais de 30 anos Ligia Prieto escreve poemas, poesias e histórias de ficção, mas é a primeira vez que suas histórias serão publicadas em livros físicos. As histórias já são conhecidas do público a partir dos espetáculos e das contações de histórias, o espetáculo "A Borboleta Mais Velha do Mundo", por exemplo, é vencedor do Prêmio de Estímulo ao Circo Funarte 2021.

Para traspor as dramaturgias criadas para o teatro em livros, Ligia reuniu uma equipe, em sua maioria, de mulheres criadoras, seja na ilustração, revisão ou impressão das obras. "Quando a gente cria as outras histórias, para além das histórias reais, sempre é alguma coisa de nós, que a gente acaba trazendo também, a partir da gente. Dona Joaninha e o Eclipse Solar, ela vem de um desejo da gente conseguir lidar com os fins, porque se a gente soubesse disso desde a infância, que as coisas acabam, a gente conseguiria ter uma adolescência e uma vida adulta muito melhor", explicou a escritora.

Ao longo dos anos, as histórias encenadas no teatro ganharam versão também em PodCast, agradando as crianças e as mães delas também. A bióloga Thais tinha o hábito de ler para as filhas antes de dormir, um dia ela colocou a história da "Dona Joaninha e o Eclipse Solar" para tocar e depois disso todas as noites passaram a ser iguais.

"A gente brinca que ela gosta de dormir ao som da voz da Ligia, já que ouve as histórias contadas por ela e dorme, desde que tinha 6 meses de idade. A partir desse dia, o PodCast do Grupo Casinha virou meu aliado todas as noites", contou sobre a relação da história com a filha mais nova, Lívia Farias. A menina ainda completa dizendo o que ela mais gosta na história "Ela sai rebolando o bumbum, é legal, gostosa de ouvir".

Capas da Coleção Dramaturgias para crianças corajosas da ilustradora Raytcha

Outra história chamou atenção da filha mais velha de Thais, a atriz Talita Farias, de 12 anos. "Eu gosto muito da história da Ursinha Pelúcia, porque fala sobre um pai que não ficava muito com a filha e ele achava que só o fato de ele ser pai, ele já está fazendo o papel dele. Mas na verdade não. Ele percebe isso quando a filha dele some no meio da floresta e aí percebe que foi ele o que mais sentiu falta da filha. E aí ele começa a ser mais presente na vida da Ursinha".

Além das edições impressas, os livros também poderão ser encontrados em versão de ÁudioLivro. Este projeto foi financiado pela Lei Paulo Gustavo, viabilizado através da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Serviço

Lançamento coleção de livros "Dramaturgias para Crianças Corajosas";

Domingo (30), às 10h;

O Grupo Casa - Rua Visconde de Taunay, 306.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também