Cultura

Grupo cultural oferece formação gratuita em teatro de rua em Campo Grande

Ao todo, foram abertas 20 vagas para os interessados; as inscrições são gratuitas

05 fevereiro 2026 - 17h52Brenda Assis
As inscrições podem ser feitas até 6 de fevereiroAs inscrições podem ser feitas até 6 de fevereiro   (Reprodução/Vaca Azul)

O Ponto de Cultura Imaginário Maracangalha abriu inscrições para uma formação gratuita em teatro de rua, em Campo Grande. O curso terá duração de seis meses e vai oferecer 20 vagas para pessoas interessadas em arte, cultura e ocupação criativa do espaço público.

Segundo os organizadores, a formação reúne práticas corporais, musicais e políticas. Entre os conteúdos estão teatro de rua, cultura popular, circo, capoeira angola, agitprop, teatro do oprimido e cortejos cenopoéticos. Ao final do percurso, os participantes vão criar e apresentar uma intervenção teatral coletiva aberta ao público.

A iniciativa é voltada a universitários, estudantes do ensino médio, artistas, moradores de periferias e interessados em arte e cultura com mais de 18 anos. A proposta, de acordo com o grupo, é ampliar o acesso à formação cultural e fortalecer expressões artísticas populares.

As aulas serão realizadas aos sábados, no período da manhã, com encontros semanais de quatro horas, na sede do grupo, localizada na Rua Marechal Cândido Mariano, nº 1500.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 6 de fevereiro por meio de formulário online.

Com quase 20 anos de atuação, o Teatro Imaginário Maracangalha é referência no teatro de rua em Campo Grande. O grupo realiza projetos, temporadas e cortejos artísticos, além de ações ligadas ao Carnaval de rua, mantendo o espaço público como principal local de criação e diálogo com a comunidade.

