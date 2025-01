JD1TV: 'Quero dedicá-lo à minha mãe', diz Fernanda Torres após ganhar Globo de Ouro

A atriz Fernanda Torres conquistou o prêmio de melhor atriz após a atuação no filme 'Ainda Estou Aqui', de gênero drama, e dedicou a estatueta para a mãe, Fernanda Montenegro, que acompanhou de casa a cerimônia do Globo de Ouro.

"E claro que quero dedicá-lo à minha mãe, vocês não têm ideia de que ela estava aqui há 25 anos e isso é como uma prova de que a arte pode perdurar pela vida, mesmo em momentos difíceis como este que a incrível Eunice Paiva passou. E a mesma coisa que está acontecendo agora no mundo com tanto medo e este é um filme que nos ajuda a pensar em como sobreviver em tempos difíceis como este", disse a artista brasileira.

Torres também citou que não estava com nenhum discurso preparado para aquela ocasião, mas estava feliz por estar ali e muito contente em dividir o espaço com demais atrizes, porém, não deixou de agradecer ao amigo Walter Salles.

"Não preparei nada porque já estava feliz e este é um ano incrível para performances femininas, tantas atrizes aqui que eu admiro tanto e claro que eu, eu quero te agradecer Walter Salles, é meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter".

A brasileira fez um discurso de pouco mais de um minuto e no final dele, se emocionou a ponto de lembrar de todas as pessoas que tiveram com ela nessa trajetória, que possibilitou ela a ganhar o Globo de Ouro de melhor atriz.

"Então para minha mãe, para minha família, para Andrucha, Selton, para meus filhos, para todos, muito obrigado, Globo de Ouro. Tantas pessoas, muito obrigado", finalizou.

Ainda Estou Aqui - Com produção original da Globoplay, Fernanda reviveu a história real de Eunice Paiva, advogada e mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva (Selton Mello). A narrativa mostra os 40 anos de Eunice tentando saber o que teria acontecido com seu marido, após ele ter sido levado durante a ditadura militar no Brasil.

Essa é a primeira vez que o Brasil vence uma categoria no Globo de Ouro desde 1999, quando o filme 'Central do Brasil' ganhou como melhor filme de língua estrangeira. Coincidência ou não, os dois dramas foram dirigidos por Walter Salles e protagonizado pela atriz Fernanda Montenegro.

Apesar de ter sido indicado a categoria de melhor filme em língua não inglesa, Ainda Estou Aqui não conseguiu a estatueta, que ficou com o francês 'Emilia Pérez', o maior indicado da noite.

