João Rock abre pré-venda para edição de 2025 com ingressos promocionais

O João Rock, um dos maiores festivais de música do Brasil, abriu nesta terça-feira (28), às 11h (horário de Mato Grosso do Sul), a pré-venda promocional de ingressos para sua 22ª edição, que será realizada no dia 14 de junho de 2025, no Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto, São Paulo.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do evento ou na loja do festival no Shopping Iguatemi, em Ribeirão Preto.

A pré-venda promocional segue até o dia 3 de fevereiro ou enquanto houver disponibilidade. Cada comprador pode adquirir até quatro ingressos, com a opção de parcelamento em até seis vezes sem juros.

Clientes do Banco do Brasil, patrocinador oficial, têm condições exclusivas na compra.

Valores promocionais

As entradas estão disponíveis em diferentes categorias e preços:

Pista: R$ 200 (meia) / R$ 225 (solidário) / R$ 400 (inteira)

Camarote João Rock: R$ 410 (meia) / R$ 445 (solidário) / R$ 820 (inteira)

Pista Premium: R$ 460 (meia) / R$ 505 (solidário) / R$ 920 (inteira)

Camarote Lagunitas: R$ 840 (valor único – open bar e open food)

Ingresso solidário mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Ainda sem o line-up divulgado, o João Rock 2025 promete manter o sucesso das edições anteriores. Em 2024, o festival atraiu 70 mil pessoas, com cerca de 30 artistas divididos entre os palcos João Rock, Brasil, Aquarela e Fortalecendo a Cena.

Entre as atrações do último evento estiveram nomes como Pitty, Emicida, Novos Baianos, Samuel Rosa, Ney Matogrosso, Djavan e 14Bis.

