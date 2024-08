Michel Teló e Almir Sater fazem show com entrada gratuita na Capital

No próximo dia 17 de agosto, o Parque Laucídio Coelho, em Campo Grande, será palco de uma grande festa gratuita com os shows de Michel Teló e Almir Sater. O evento é em comemoração ao centenário do empresário Ueze Elias Zahran, fundador do grupo Zahran, que reúne empresas como a RMC (Rede Matogrossense de Comunicação) e Copa Energia, que atua na distribuição de gás, com as marcas Copagaz e Liquigas.

O evento ocorrerá das 17h30 às 22h e a abertura será por conta da Orquestra Indígena, criada pela Fundação Ueze Zahran, atualmente sob a batuta do Maestro Eduardo Martinelli e coordenação de projetos da Fundação Ueze Zahran, Jardel Tartari. Dando início as apresentações, Chicão Castro e convidados vão apresentar canções que fizeram parte da memória afetiva do empresário.

A homenagem é mais um reconhecimento as contribuições de Ueze Elias Zahran para o progresso de Mato Grosso do Sul em diversas áreas. Ueze faleceu em dezembro de 2018, aos 94 anos. Empresário visionário, ele foi pioneiro em diversos setores da economia brasileira e ao longo de sua trajetória sempre teve compromisso com a responsabilidade social, tanto que recebeu o título de Guardião do Desenvolvimento do Milênio da ONU.

