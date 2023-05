Pagode era o que faltava! Grupo Revelação se apresenta em novembro na Capital

A lista de shows para os próximos meses em Campo Grande está só que cresce. Dessa vez, o Grupo Revelação foi a atração confirmada para a Cidade Morena. Os músicos vão se apresentar dia 14 de novembro, e a venda de ingressos já se inicia nesta quinta-feira (1º).

Famoso por músicas como: “Tá escrito”, “Deixa Acontecer”, “Só Depois”, “Só por um Momento”, “Fala Baixinho” e “Velocidade da luz”, o grupo irá se apresentar no Clube Estoril.

Recentemente, o Grupo Revelação recebeu uma indicação na categoria 'Samba do 30º - Prêmio da Música Brasileira'. Essa premiação é considerada uma das mais relevantes do meio musical, reconhecendo e homenageando os talentos e obras que contribuem para a riqueza da música brasileira.

O Revelação é conhecido por gerações, por sua autenticidade e habilidade em transmitir a essência do samba e do pagode em suas composições. Com um repertório repleto de sucessos e canções marcantes, o grupo conquistou uma legião de fãs ao longo dos anos e se tornou uma referência no gênero.

