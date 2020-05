"Poema na Quarentena MS" reúne escritores em redes sociais

Alguns escritores do Mato Grosso do Sul se reuniram nessa quarentena para declamar poemas e levar cultura à pessoas que estão isoladas em casa e precisam de uma nova forma de consumir arte.



O projeto 'Poema na Quarentema MS', tem exatamente o objetivo de alcançar as pessoas assim como em todo o mundo, artistas tem utilizado as redes sociais para manter viva uma das mais importantes atividades humanas: a produção de cultura. Músicos, cantores, cineastas, artistas, escritores e poetas têm apelado para a internet e usado as suas expressões artísticas para aliviar tanta angústia.



Os 14 poetas que fazem parte do projeto que surgiu entre um papo entre os escritores Victor Barone e Fábio Gondim, declamam os poemas uns dos outros em um ciclo que se repete durante duas semana, em forma de vídeo disseminados nas redes sociais.



Até o momento quatro poetas ja foram declamados. Neste domingo foi a vez de Marcia Scherer declamar o poema ' A Mudança ' do colega Sá Junior.



Outros dez poetas sul-mato-grossense ainda darão cor e tom ao projeto para provocar emoções, questionamentos e sensações a quem prestigiar o trabalho. Para localizar os vídeos no Facebook, ou Instgram basta procurar pela hashtag #poemanaquarentenams.



Ao JD1 Notícias, o poeta e jornalista Victor Barone explicou a importância de um movimento artístico na sociedade em um momento tão delicado. "As pessoas estão isoladas em casa, esse isolamento as afastou dos amigos e da família, desta mesma forma o consumo da arte se modificou, quem ia ao teatro não está mais indo, quem ia ao cinema também não, quem se reunia para falar de cultura não está indo. A literatura é uma forma de manter a cultura viva e as pessoas sãs", relatou.



Barone lembra que as expressões de arte sempre são uma forma de escape da sociedade. "Nas épocas de crise a arte sempre foi uma das principais armas contra a disseminação da loucura, e a poesia não é diferente. Nossa ideia é proporcionar para as pessoas de casa um pouco de cultura através da poesia desses 14 poetas sul-mato-grossenses", declarou.



Para Fabio Gondim, um dos idealizadores do projeto, a relevância de eventos como este se traduz no fortalecimento íntimo, de cada um, nestes tempos atípicos. “Tanto quem oferta quanto quem recebe o conteúdo são beneficiados. E a poesia, a arte em geral em momentos adversos, é dos melhores remédios”, afirma.





