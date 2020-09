"Posso ver meus filhos novamente" diz Wesley Safadão após resultado negativo do exame da covid-19

Wesley Safadão usou as redes sociais para dizer aos fãs que está curado da covid-19. Em vídeos publicados nos stories do Instagram, ele afirma que não enfrentou complicações no período de tratamento da doença.

"Agradecer a Deus em primeiro lugar. Estou 100% curado do coronavírus. Passei muito bem pela doença, não tive sintomas. Realmente foi esperar a passagem dos dias e fazer o exame novamente", explicou o cantor.

"Fiz o exame na terça-feira e na quarta-feira. Mas hoje, finalmente, saiu o resultado negativo. Graças a Deus posso voltar para a 'programação normal'. Posso rever meus filhos e conviver normalmente com a minha família", completou na sequência.

Wesley Safadão foi diagnosticado com covid-19 em agosto. O cantor diz que foi acusado de mentir sobre a doença e mostrou, em vídeos publicados nas redes sociais, os exames realizados.

