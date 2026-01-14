Produtora da turnê do Guns N' Roses faz visita técnica a Campo Grande

Representantes da Mercury Concerts, produtora responsável pela turnê do Guns N’ Roses no Brasil, estiveram em Campo Grande nesta terça-feira (13) para uma visita técnica. A equipe veio de São Paulo visando avaliar o Autódromo Orlando Moura, que vai receber o show da banda no dia 9 de abril de 2026.

Durante a passagem pela Capital, os representantes da produtora realizaram o reconhecimento técnico do espaço e levantaram informações essenciais para o planejamento da montagem do evento, que envolve estrutura de palco, logística, sonorização, iluminação e cenografia.

A agenda também incluiu visitas a hotéis e a pontos estratégicos da cidade, como parte da avaliação da infraestrutura necessária para receber uma produção internacional de grande porte.

Esta foi a primeira visita da Mercury Concerts a Campo Grande, etapa considerada fundamental no processo de organização do espetáculo. O show faz parte da turnê mundial Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things e deve atrair público de Mato Grosso do Sul, de estados vizinhos e de países da região de fronteira.

O show está marcado para o dia 9 de abril e os ingressos já estão à venda de maneira online: para comprar, basta clicar aqui.

E também em ponto de venda físico, localizado no Shopping Bosque dos Ipês, com atendimento de terça a domingo, das 14h às 20h, enquanto durarem os estoques destinados à venda presencial.

