Cultura

Produtora da turnê do Guns N' Roses faz visita técnica a Campo Grande

Planejamento envolve estrutura de palco, logística, sonorização, iluminação e cenografia

14 janeiro 2026 - 14h12Luiz Vinicius
Produtora passeou pelo autódromo para saber as condições do local do eventoProdutora passeou pelo autódromo para saber as condições do local do evento   (Divulgação)

Representantes da Mercury Concerts, produtora responsável pela turnê do Guns N’ Roses no Brasil, estiveram em Campo Grande nesta terça-feira (13) para uma visita técnica. A equipe veio de São Paulo visando avaliar o Autódromo Orlando Moura, que vai receber o show da banda no dia 9 de abril de 2026.

Durante a passagem pela Capital, os representantes da produtora realizaram o reconhecimento técnico do espaço e levantaram informações essenciais para o planejamento da montagem do evento, que envolve estrutura de palco, logística, sonorização, iluminação e cenografia.

A agenda também incluiu visitas a hotéis e a pontos estratégicos da cidade, como parte da avaliação da infraestrutura necessária para receber uma produção internacional de grande porte.

Esta foi a primeira visita da Mercury Concerts a Campo Grande, etapa considerada fundamental no processo de organização do espetáculo. O show faz parte da turnê mundial Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things e deve atrair público de Mato Grosso do Sul, de estados vizinhos e de países da região de fronteira.

O show está marcado para o dia 9 de abril e os ingressos já estão à venda de maneira online: para comprar, basta clicar aqui.

E também em ponto de venda físico, localizado no Shopping Bosque dos Ipês, com atendimento de terça a domingo, das 14h às 20h, enquanto durarem os estoques destinados à venda presencial.

