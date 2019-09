Relógio da Estação Ferroviária será reativado na Calógeras

Foi publicado no Diário da União um edital que prevê recursos para reparo e reativação do relógio da Estação Ferroviária de Campo Grande, na avenida Calógeras.

O objeto foi desativado há uma década, a empresa vencedora terá 90 dias para concluir o conserto, segundo publicado no DOE nessa segunda-feira (2). O valor da obra está estimado é de R$ 49.509,55.

O equipamento está no alto do principal prédio da Esplanada, mas pouca gente repara.

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), além do reparar o relógio, o conserto inclui troca do mostrador, reparo da máquina, conservação da esquadria e retro iluminação para que ele volte a funcionar na área histórica da cidade.

A última intervenção executada da estação, que incluiu o relógio, aconteceu há quase 10 anos, com investimentos do Iphan.

A superintendente do Iphan Maria Clara Scardini explica que a ação se justifica pelo fato de o relógio ser um bem integrado da Estação, que teve papel preponderante no desenvolvimento do estado do Mato Grosso do Sul e sua edificação possui grande representatividade na história do Complexo Ferroviário Histórico e Urbanístico da Antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.

