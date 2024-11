Ritual Rock Festival II acontece neste sábado em Campo Grande

O Ritual Rock Festival chega à sua 2ª edição em 2024, como um dos eventos mais aguardados no cenário do rock e metal de Campo Grande. Desta vez, o evento acontecerá no dia 16 de novembro, reunindo grandes nomes do rock nacional, com apresentações que prometem muita energia e atitude.

A banda Black Pantera carrega em sua essência o compromisso de confrontar o preconceito e valorizar a herança africana no Brasil – tema que inspirou a redação do Enem 2024, "Desafio para a valorização da herança africana no Brasil". Ao unir o peso visceral do thrash metal e hardcore com letras poderosas, a Black Pantera não só entretém, mas educa e promove um espaço para reflexão sobre questões sociais urgentes, como racismo, desigualdade e identidade cultural.

Formado por Charles Gama, Chaene da Gama e Rodrigo Pancho, o trio de Uberaba (MG) usa sua música como uma plataforma de resistência e resgate histórico, representando a força e a resiliência das raízes africanas. Cada performance da Black Pantera é uma aula de história e resistência, evidenciando como a herança africana está viva e pulsante no Brasil, apesar dos desafios históricos e sociais.

Com presença confirmada no Ritual Rock Festival, ao lado de gigantes do punk e metal como Ratos de Porão, a Black Pantera leva essa missão ao palco, promovendo um diálogo aberto sobre a valorização da herança africana em um país onde, frequentemente, essas contribuições são subestimadas.

Sua música questiona, provoca e engaja o público a refletir sobre o papel e o impacto das influências africanas em nossa sociedade. Em um momento onde o tema da redação do Enem reacende o debate, a presença da Black Pantera se torna ainda mais relevante, demonstrando que o rock, especialmente o metal, também pode e deve ser uma ferramenta de transformação cultural e social.

contará ainda com as bandas Katastrofe, Pata de Cachorro e Darhew que completam a Line-UP do evento, fortalecendo a cena independente e oferecendo um palco para nossos talentos.

Os ingressos para o evento são limitados. Com ingresso social, qualquer pessoa pode comprar meia levando 1kg de alimento não perecível no dia do evento. Os ingressos estão a partir de R$ 120 + 10% de taxa. Compre aqui.

Ritual Rock Festival;

Sábado (16);

A partir das 18h30;

Garagi Eventos.

