Sejuv realiza segunda ediÃ§Ã£o do "Papo Delas" nesta quarta-feira em Campo Grande

A Secretaria Executiva da Juventude de Campo Grande (Sejuv) realiza nesta quarta-feira (11), às 19h, a segunda edição do “Papo Delas”. O evento acontece no Teatro do Paço Municipal, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, e integra a programação da Semana da Mulher.

A iniciativa tem como objetivo promover um espaço de diálogo, acolhimento e troca de experiências entre mulheres da comunidade. A proposta é incentivar reflexões sobre autoestima, autonomia e empoderamento feminino.

A programação inclui palestras, momentos de conversa entre as participantes e a entrega de certificados para mulheres que concluíram cursos oferecidos pela Sejuv durante a Semana da Mulher.

De acordo com a secretaria, o evento é aberto ao público e busca fortalecer o diálogo e a rede de apoio entre mulheres.

