V12 faz live hoje e divulga set das músicas

A live da banda campo-grandense de Pop/Rock V12 é nesta quinta-feira (21), às 20h (horário de MS).

O show gratuito e ao vivo será transmitida no YouTube oficial da banda, e contará com cinco integrantes, entre eles, o vocalista, baixista, baterista, guitarrista e um técnico de som, respeitando os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e autoridades locais.

De acordo com John, vocalista do grupo, o objetivo da live é levar entretenimento para os amantes dos clássicos dos anos 80 e 90 durante isolamento social.

No repertório estarão músicas de bandas clássicas internacionais e nacionais como:

1 – I Still Have'n Found

What I'm Looking For Do U2

2 - Shout- Tears For Fears

3 - Walk On- U2

4 – Everybody Wants To Rule The World - Tears For Fears

5- Losing My Religion- R.E.M

6 – Stay- Oingo Boingo

7 – Wicked Game- Cris Izaak

8-Dont You Forget About Me- Simply Mind

9-Beds Are Burning- Midnight Oil

10-Dancing With Myself- Billy Idol

11- Yellow- Coldplay

12-Pride- U2

13- Beth Balanço- Barão Vermelho

14-Toda Forma De Amor- Lulu Santos

15- Meu Erro/ Take On Me- Paralamas / A-Ha

16- Adventure For A Lifetime- Coldplay

17- Every Tear Drops Waterfall- Coldplay

18-Litlle Respect- Erasure

19-Psycho Killer- Talkin Heads

20-Take Me Out- Franz Ferdnand

21- Purple Rain- Prince

Para encontrar a banda é só acessar o Facebook no perfil BandaV12 ou no Instagram no @v12bandaoficial. Já para contratar é só ligar no (67) 99262-5414.

