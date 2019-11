Consórcio Copagaz compra Liquigás por R$ 3,7 bilhões

Priscilla Porangaba, com informações do Estadão

A Copagaz, empresa que iniciou suas atividades em Mato Grosso do Sul, está prestes a se tornar a maior do país junto do grupo formado pela Itaúsa, holding de investimentos do Itaú Unibanco e Nacional Gás com a compra da Liquigás por R$ 3,7 bilhões.

O principal executivo do grupo Caio Turqueto disse ao JD1 que faltam providências e por isso não dá pra se cravar um prazo para ir para dentro da nova empresa. A Copagaz será a controladora da companhia, Itaúsa terá uma participação minoritária relevante, seguida pela Nacional Gás.

Não é a primeira vez que a estatal coloca a Liquigás à venda. Em 2016, o Grupo Ultra, dono da rede Ipiranga e da Ultragaz, anunciou a compra da companhia por R$ 2,8 bilhões, mas o negócio foi barrado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O órgão antitruste alegou concentração de mercado.

No início deste ano, a Petrobrás contratou o banco Santander para conduzir novamente as negociações, como parte de seu plano de desinvestimento.

