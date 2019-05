Adesão para Olimpíada de Língua Portuguesa termina na terça-feira

O prazo para os professores da Rede Municipal de Ensino (Reme), que desejam participar da sexta edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, termina na próxima terça-feira (13).

A olimpíada é um concurso de produção de textos para alunos de escolas públicas de todo o país. Nesta edição, o tema é “O lugar onde vivo” e tem o objetivo de propiciar aos estudantes estreitar vínculos com a comunidade e aprofundar o conhecimento sobre a realidade local, contribuindo para o desenvolvimento de sua cidadania.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) está coordenando a ação na Reme por meio da equipe de Língua Portuguesa da Gerência do Ensino Fundamental e Médio. Até o momento, já são 68 adesões de escolas que trabalharão, especificamente, as atividades da Olimpíada e enviarão textos para a fase municipal.

A adesão pode ser feita pelo portal “Escrevendo o Futuro” e deverá conter: dados pessoais do professor, dados da escola como nome, código do Inep e endereço, além do CPF e nome do diretor (a) da unidade participante.

No portal, os professores também têm a oportunidade de realizar cursos online, além de terem acesso a uma diversidade de textos e materiais audiovisuais que podem ser trabalhados em sala de aula.

Com a adesão e o envio de textos para a fase municipal, o aluno e o professor estarão concorrendo a diversos prêmios, além de viagens de formação, caso se classifiquem para as fases regional e nacional, promovendo, com isso, a melhora das habilidades leitoras e de escrita dos estudantes do ensino fundamental e médio.

