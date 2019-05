Semed abre incrições para festival de música nas escolas municipais

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), nesta sexta-feira (10), publicou no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) as informações e regras para o 4º Festival da Canção, da Rede Municipal de Ensino (Reme), voltado ao ensino fundamental. Neste ano a final será no dia 19 de junho, no Sesc Morada dos Baís.

O objetivo do festival é estimular a expressão musical, revelando e identificando novos talentos. Será divido em duas categorias por idade: alunos de 7 a 11 anos e acima de 12 anos e acontecerá em três fases.

A primeira será realizada na escola, que selecionará dois representantes para disputarem a segunda fase desta categoria. Depois de selecionar os dois representantes, a escola deverá preencher a ficha de inscrição para o festival, e encaminhar para a Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Secretaria Municipal de Educação.

Na segunda fase, as escolas serão dividas por região a que pertencem e serão classificados três candidatos. Já a etapa final será disputada pelos alunos selecionados na segunda fase. Serão selecionados para premiação os três primeiros classificados, conforme as pontuações.

A apresentação das músicas poderá ser solo, em dupla, grupo ou banda. Na avaliação performática do intérprete serão observados e avaliados os itens como o domínio de palco, expressão corporal e interpretação, afinação, impostação e respiração, fidelidade à letra original e dicção.

As incrições vão até o dia 31 de maio. A ficha deverá ser entregue à coordenação organizadora na Divisão de Esporte, Arte e Cultura/DEAC, na Secretaria Educação, na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida ou pelo e-mail: [email protected]

As fichas para as inscrições ficarão disponíveis no site da Semed .

Deixe seu Comentário

Leia Também