Alunos criam tijolo sustentável para beneficiar população

Marya Eduarda Lobo, com informações do Agência do Rádio

Alunos de robótica do SESI de Corumbá (MS), ao observar rachaduras em construções, criaram um tijolo feito de materiais sustentáveis que podem dar mais durabilidade ao produto e beneficiar a população de baixa renda. Esse e outros projetos inovadores serão apresentados durante o Torneio SESI de Robótica FIRST Lego League (FLL), que ocorrerá no início de março, em São Paulo.

A equipe ‘’Tupinambótica’’ começou a desenvolver a técnica em março de 2019. Apelidada de ‘Adoblocks’, a ideia dos jovens é criar um bloco, semelhante a um tijolo, feito de terra crua de cor clara, fibras naturais, citronela, uma espécie de repelente natural que espanta insetos atraídos pela palha, além de água, cal e pó de pneu.

A professora e técnica da equipe, Ellen dos Santos, explica que os alunos retiram os pneus que são encontrados na natureza, descartados de forma inadequada, e fazem todo o processo de triturar e retirar o pó, para dar mais flexibilidade e isolamento acústico e térmico ao tijolo. ‘’Esse é um tijolo que não vai para o forno’’, afirma.

Com essa técnica de não levar o tijolo ao forno, conhecida como adobe, os alunos também evitam a emissão de monóxido de carbono, substância tóxica que sai na fumaça no momento da queima e apontada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como causadora de problemas respiratórios, por exemplo.

Ellen conta que a ideia é tornar o tijolo mais acessível à população de baixa renda. De acordo com a professora, mil unidades de tijolos convencionais em Corumbá custam, em média, R$ 900. E com a iniciativa dos estudantes, a mesma quantidade do material sustentável sairia pela metade do valor.

Competição

O Torneio de Robótica FIRST LEGO League reúne 100 equipes formadas por estudantes de 9 a 16 anos e promove disciplinas, como ciências, engenharia e matemática, em sala de aula. De 31 de janeiro a 16 de fevereiro, haverá as disputas regionais. Os melhores times garantem vaga na etapa nacional, que ocorre em março, em São Paulo.

O objetivo é contribuir, de forma lúdica, para o desenvolvimento de competências e habilidades comportamentais exigidas dos jovens. Todo ano, a FLL traz uma temática diferente. Em 2020, os competidores terão que apresentar soluções inovadoras para melhorar, por exemplo, o aproveitamento energético nas cidades e a acessibilidade de casas e prédios.

Deixe seu Comentário

Leia Também