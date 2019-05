Arquiteta apresenta artigo sobre a comunidade Cidade de Deus, na Argentina

A arquiteta Maísa Marinho de Carvalho apresentou, na última sexta-feira (24), o artigo intitulado “Emprego de objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU na produção de habitação social”, na Universidad Tecnológica Nacional da Argentina (UTN), em Buenos Aires, durante o Encontro Latinoamericano e Europeu de Edificações e Comunidades Sustentáveis 2019. Maísa é ex-estagiária da Agência Municipal de Habitação (EMHA).

O documento, que já integra o banco de boas práticas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, é fruto de densa pesquisa sobre os impactos sociais do reassentamento e a capacitação profissional de moradores da antiga comunidade Cidade de Deus, em Campo Grande.

O trabalho foi escrito em coautoria e sob a supervisão do diretor de Habitação e Programas Urbanos EMHA, Gabriel Gonçalves, e junto a Andrea Naguissa Yuba, professora doutora do curso de arquitetura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), também orientadora do artigo.

De acordo com Maísa, o projeto renova as práticas do município. “O fortalecimento da relação da Ação Casa Pronta com princípios de sustentabilidade da ONU correlaciona-se a ações do governo com a sociedade. O projeto, então, renova as práticas do município no tratamento do recurso investido nesta demanda habitacional e ainda gera renda futura aos beneficiados, por intermédio da capacitação profissional, com a finalidade de inseri-los no mercado de trabalho”, explica.

Para Gabriel Gonçalves, o projeto é mais uma oportunidade de ampliar a visibilidade do programa que tem transformado a vida da comunidade, hoje reassentada em quatro áreas da Capital: Bom Retiro, Jardim Canguru, Vespasiano Martins e José Teruel I e II.

“O que antes era considerado um projeto fracassado e cheio de falhas no reassentamento da ex-comunidade Cidade de Deus durante a gestão municipal passada, hoje se transformou em um programa habitacional sustentável promovido pelo Ação Casa Pronta, uma iniciativa inovadora da EMHA junto à Funsat e com apoio do governo do Estado. Dessa maneira, o NEX_HAB foi implantado junto à EMHA para que mais iniciativas como essa possam ser viabilizadas para atendimento à população”, analisa.

