Aulas pela TV aberta começam nesta segunda

A Secretaria de Estado de Educação (SED) de Mato Grosso do Sul começa às transmissões das aulas pelo sinal digital da Televisão Aberta nesta segunda-feira (25). As aulas estarão serão realizadas a partir das 7h da manhã, Record MS no canal 11.2 (sinal digital) e serão reprisadas à tarde e à noite.

Segundo a SED, os estudantes poderão acompanhar a mesma grade de atividades em dois dias seguidos, caso seja necessário rever o conteúdo veiculado. Em um primeiro momento, o sinal da transmissão será disponibilizado para os municípios de Bonito, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ladário, Ponta Porã e Três Lagoas. Somados, eles possuem quase 110 mil estudantes matriculados na Rede Estadual.

Ao todo, mais de 360 mil alunos de todas as redes (pública e privada) serão beneficiados com a veiculação das aulas, que seguirão norteadas pelo Currículo de Mato Grosso do Sul, construído em regime de colaboração desde 2018.

Como parte da iniciativa, as aulas também serão disponibilizadas no canal da Secretaria de Estado de Educação no Youtube para o acesso “on demmand” e estarão ao alcance dos alunos de todo o Estado.

A SED (Secretaria de Estado de Educação) contratou a Rede MS Integração de Rádio e Televisão para transmitir aulas aos alunos da rede estadual de ensino por R$ 663.955,65. A contratação é sem licitação e será paga com recursos da própria secretaria.

Ampliação do sinal

Os alunos da REE também contarão com a exibição dos materiais de estudo pela TV Educativa, que será iniciada nas próximas semanas. A grade de programação será a mesma adotada a partir de segunda-feira e atenderá – inicialmente – os estudantes de Campo Grande e Dourados, que contam com a recepção do sinal digital da emissora.

