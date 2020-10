Decretado: Aulas presenciais do ensino médio na rede particular voltam dia 19

Foi publicado na edição desta quarta-feira (14), no Diário Oficial de Campo Grande, o decreto que permite o retorno das aulas presenciais do ensino médio na Rede Particular de Ensino.

Conforme o decreto, a volta deve acontecer na próxima segunda-feira (19), devendo as instituições de Ensino observar as regras estabelecidas no quesito que envolve medidas de biossegurança.

O Decreto inclui dispositivos ao Decreto n. 14.455, de 14 de setembro de 2020, que “Dispõe sobre as regras para o retorno das aulas presenciais na Rede Particular de Ensino, em regime especial de prevenção à COVID-19”.

Deixe seu Comentário

Leia Também