Escola do Sesi ensina sobre alimentação saudável com piquenique virtual

As aulas na rede de educação básica do Sesi continuam sendo aplicadas de maneira remota em consequência da pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19), e, em mais uma atividade online, as turmas do 3º ano do Ensino Fundamental da Escola do Sesi de Três Lagoas participaram de um piquenique virtual.

De acordo com as professoras da disciplina de Ciências, Márcia Gimenez e Andreia Quintiliano Amaral, como a turma está estudando o tema “alimentação saudável”, foi proposta a atividade como uma forma de aplicar o conteúdo de forma prática e, ao mesmo tempo, engajar as crianças na aula virtual.

De casa, cada aluno montou e apresentou na web aula seu lanche saudável e, depois de nomear cada item, explicaram para os colegas se estes eram classificados em sementes, flores, raízes, frutos, caule ou folhas, e se eram de origem animal ou vegetal.



Para as professoras, a aula foi um momento não só de interação com os colegas, mas também proporcionou uma reflexão sobre a alimentação no dia a dia. “Foi um momento em que as próprias crianças refletiram sobre a sua alimentação e o quanto podemos variar em nossas refeições e nos lanches”, considerou Márcia Gimenez Amorim. “A aula foi agradável e animada. Os alunos apresentaram com clareza, mostrando realmente o entendimento da matéria e classificando de acordo com os critérios pedidos. Por ter sido uma aula web, eles se mostraram confiantes e tranquilos”, completou Andreia Quintiliano Amaral.



Para os alunos, o piquenique virtual foi um momento de aprendizagem e diversão em meio à quarentena. “O piquenique online foi uma atividade bem divertida. A gente fez e apresentou nossos lanches saudáveis. Todo mundo participou. Foi bem legal”, disse Nikole de Souza Pires. “Gostei muito de fazer o lanche saudável pois além de gostoso faz bem à saúde. Foi muito divertido”, completou Isadora dos Santos Silva.

