Escolas fechadas pelo Estado agora são da prefeitura

Foi publicado na Diário Oficial (Diogrande) desta quarta-feira (29), a oficialização da incorporação de quatro escolas estaduais ao núcleo de gestão da prefeitura de Campo Grande.

As escolas que tinham sido fechada pelo Governo do estado e agora fazem parte do Sistema Municipal de Ensino e integrarão a Rede Municipal de Ensino (Reme) são: Escola Estadual Nicolau Fragelli, que atenderá crianças do 1º ao 5º ano do fundamental, Professor Carlos Henrique Schrader, terá vagas para educação infantil ao 9º ano, mesmo sistema que será adotado pela escola, Advogado Demosthenes Martins, e Professora Hilda de Souza Ferreira, será também para educação infantil, porém o ensino irá até o 5º ano escolar.

A escola “Professora Hilda de Souza” vai oferecer ensino em tempo integral, que visa atender a meta seis dos planos municipal e nacional de Educação, que é de ampliar o número de matrículas em escolas públicas de tempo integral.

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes ressaltou a ampliação do ensino no município. “Com a absorção dessas escolas, o município amplia o atendimento à comunidade, com foco nestas etapas da Educação Infantil, dando conforto às famílias que não precisarão levar os filhos para outros bairros para estudar”,falou.

Com isso, a medida amplia as vagas para a educação básica, nas etapas da educação infantil e do ensino fundamental, conforme preconiza a Lei n. 9.394/96.

As unidades escolares, que juntas receberão cerca de 1,3 mil alunos, passarão a ser identificadas, respectivamente, por Escolas Municipais, com o mesmo nome de identidade.

Unidades:

- Escola Municipal Nicolau Fragelli (Avenida Euler de Azevedo, 116, Bairro São Francisco)

- Escola Municipal Professor Carlos Henrique Schrader (Rua Tito Madi, s/n., Bairro Jardim), Flamboyant

- Escola Municipal Advogado Demosthenes Martins (Rua Ariramba, 215, Conjunto Residencial Octávio Pécora)

- Escola Municipal Professora Hilda de Souza Ferreira (Rua Mangabeira, 28, Bairro Coophatrabalho).

