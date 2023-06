Estão abertas as inscrições para assistente educacional da Semed

Através da Secretaria Municipal de gestão e educação a Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (7), o período para inscrições do processo seletivo para seleção de assistente Educacional infantil para formação de cadastro reserva.



Os candidatos selecionados irão exercer as atividades de assistência à educação infantil nas unidades escolares da Secretaria de Educação do município (Semed).



Entre as funções e requisitos está a exigência de ensino médio completo, qualificação e experiência na área de atuação. O profissional é trabalhar 40 horas semanais com remuneração de R$ 1.500.



As inscrições serão gratuitas e ficarão abertas de 7 a 15 de junho, exclusivamente via internet, no site da Prefeitura Municipal: https://www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo/ . Não será cobrada taxa de inscrição.



É de inteira responsabilidade do candidato inscrito o acompanhamento da divulgação

das informações publicadas no DIOGRANDE - https://diogrande.campogrande.ms.gov.

br/ referentes a este Processo Seletivo Simplificado.



Para maiores informações de como se inscrever no processo seletivo, o interessado deverá seguir o passo a passo acessando o endereço eletrônico: www.campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscrever .







