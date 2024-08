Inscrições para bolsas em pesquisa científica e tecnológica no Ensino Médio terminam dia 6

Os professores do ensino médio vinculados às escolas públicas (municipal, estadual ou federal), que tenham projetos de pesquisa científica e tecnológica junto aos estudantes, podem se inscrever até o dia 6 de setembro para participar do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica (PICTEC) 2024, realizado pelo governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect).

A chamada selecionará até 200 projetos, e cada projeto contemplado receberá uma bolsa no valor de R$ 800 durante 12 meses para o professor-orientador. O projeto inclui ainda até quatro estudantes da mesma escola com uma bolsa de 12 meses no valor de R$ 400 mensais para cada um. O resultado final da chamada será divulgado no início de dezembro de 2024.

Para participar, os professores precisam ter vínculo formal com uma instituição pública de Ensino Médio ou de Ensino Técnico Integrado ao ensino médio, possuir formação em nível de especialização, além de não ter nenhum tipo de parentesco com os estudantes candidatos às bolsas.

Já os estudantes precisam estar regularmente matriculados em escola pública, não estar cursando o último ano do curso mencionado e possuir frequência igual ou superior a 80%.

Os projetos submetidos deverão estar inseridos em uma das seguintes áreas de pesquisa: Agronegócio, Bioeconomia, Biotecnologia, Cidades Inteligentes, Energias Renováveis, Biodiversidade, Saúde Animal, Saúde Humana, Tecnologias Sociais e Assistivas.

O PICTEC tem por objetivo despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes do ensino médio e técnico integrado de nível médio das redes públicas de ensino, além de contribuir para a formação continuada de professores para a educação básica em Mato Grosso do Sul.

Para mais informações, basta acessar o documento completo da chamada clicando aqui.

