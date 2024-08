JD1TV: Para melhorar o desempenho dos alunos, escola da Capital proíbe celular

Celular no ambiente escolar atrapalha os estudos ou não?

O Colégio Refferencial, localizado em Campo Grande, acredita que com o equilíbrio, o celular pode ajudar nos estudos. Porém, antes de entrarem na sala de aula, os alunos devem deixá-los dentro de caixas.

Eles só pegam os aparelhos novamente nos intervalos de 15 minutos ou quando o professor passa uma atividade pedagógica que exija o auxílio do celular. Para isso, o docente deve pedir autorização da diretoria antes.

Essas regras dividem os alunos entre prós e contras. Pedro acredita que seu rendimento escolar melhorou, já Matheus defende que os estudantes do Ensino Médio têm maturidade para ficarem com o celular durante as aulas.

