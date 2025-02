Mais de 2 mil alunos são pré-selecionados no Prouni em Mato Grosso do Sul

O Programa Universidade para Todos (Prouni) divulgou nessa terça-feira (4) , o resultado da primeira chamada dos estudantes que concorrem a bolsas integrais ou parciais em universidades, e conforme dados do Ministério da Educação, em Mato Grosso do Sul, 2.020 alunos foram pré-selecionados de 6.833 inscritos.

No país, o número de pré-selecionados para o 1° semestre foi de 197.080 candidatos, das 768.296 pessoas que se inscreveram para a edição, registrando cerca de 1,5 milhão de inscrições, já que cada participante pode escolher até dois cursos para concorrer à bolsa



Nesta edição, foram ofertadas 338.444 bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas por todo o país. Dessas bolsas, 203.539 são integrais e 134.905, parciais.



O ranking dos três cursos mais concorridos é liderado por Direito, com mais de 100 mil inscritos e 17.631 pré-selecionados, Administração, com 63,2 mil inscritos e 16,2 mil pré-selecionados, e Pedagogia, com 45,2 mil inscritos e 11,8 mil pré-selecionados.



Documentação

De acordo com oEdital nº 2/2025, o prazo para entrega da documentação dessa primeira chamada irá até 17 de fevereiro. O candidato pode comparecer à instituição de educação superior ou encaminhar a documentação por meio virtual/eletrônico.



O resultado da segunda chamada doProunisairánodia 28 de fevereiro. Já a apresentação dos documentos pelos estudantes deverá ser feita até 17 de março.



Os interessados em participar da lista de espera deverão manifestar seu interesse por meio dapágina doProuni,nos dias 26 e 27 de março de 2025. A lista de espera estará disponívelnodia 1º de abril,no Sistema doProuni(Sisprouni) .



