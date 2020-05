Mais duas escolas aderem ao desconto durante a suspensão de aulas

A Defensoria Pública Estadual atualizou, nesta segunda-feira (25), a lista de escolas que aderiram aos descontos nas mensalidades de seus alunos durante a pandemia do novo coronavírus em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul.

Na lista, mais duas escolas foram somadas à lista, sendo uma em Campo Grande, o Centro de Educação Infantil Riscos e Rabiscos e em Dourados, a Sociedade Caritativa E Literária São Francisco De Assis – Zona Norte (Escola Franciscana Imaculada Conceição).

No Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), elaborado pela Defensoria Pública do estado, Procon Municipal, o Procon Estadual e o Ministério Público Estadual (MPMS), ficou estipulado que, no caso de crianças de 0 a 3 anos - onde o ensino não é obrigatório - o desconto será de 25%. A partir de 4 anos até o Ensino Médio, o abatimento deverá ser de 10%.

As escolas que não aderirem aos descontos, os órgãos de defesa do consumidor (Defensoria, Ministério Público, Procon Estadual e Procon Municipal) irão apurar a situação financeira e buscar o desconto pela via judicial.

Veja abaixo todas as ecolas que oferecem descontos:

CAMPO GRANDE

Berçario Impacto Baby;

CCAT - Colégio e Curso Almirante Tamandaré;

Centro de Educação Infantil “Paraíso da Criança” e Centro Educacional “Fênnix”;

Centro De Educação Infantil Sossego Da Mamãe EIRELI;

Centro de Ensino Campo-Grandense – CECAMP;

Centro de Ensino Nossa Senhora Auxiliadora;

Centro Educacional Alceu Viana;

Centro Educacional Construindo o Saber;

Centro Educacional Cristão da Região Lagoa (CECRL);

Centro Educacional Lápis de Cor (barro & Barros ltda);

Centro Educacional Manoel de Barros;

Centro Educacional Paulo de Tarso;

CENTRO EDUCACIONAL SÉCULO XX;

Colégio “Maria Montessori”;

Colégio Adventista Campo-Grandense;

COLÉGIO ADVENTISTA DE CORUMBÁ;

Colégio Adventista Jardim dos Estados;

Colégio Alberto Bettencourt;

Colégio Alexander Fleming;

COLÉGIO BIONATUS;

Colégio Bionatus – Ensino Fundamental;

COLÉGIO BIONATUS II;

Colégio Carlos Drummond de Andrade Ltda-ME;

Colégio CBA/ABC;

Colégio Cristão Aliançados;

Colégio de Ensino Fundamental Nova Geração;

Colégio de Ensino Médio Nova Geração;

Colégio Geração Resultados;

COLÉGIO HARMONIA – UNIDADE I;

COLÉGIO HARMONIA – UNIDADE II;

Colégio Impacto;

COLÉGIO LE IRDAK;

Colégio Liceu;

Colégio Liceu – Unidade II;

Colégio Mon Geant Ensino Fundamental I e II;

J3H Educacional LTDA (NOTA 10 Campo Grande I);

J3H Educacional LTDA (NOTA 10 Campo Grande II);

J3H Educacional LTDA (NOTA 10 Campo Grande III);

Colégio Nova Dimensão;

Colégio Oswaldo Tognini;

Colégio Prof.ª Maria Lago Barcellos;

Colégio Raul Sans de Matos;

Colégio Refferencial;

Colégio Rui Barbosa (IRB EDUCACIONAL EIRELI – ME);

Colégio Salesiano Dom Bosco;

Colégio São Francisco;

Colégio Século XXI - SOUZA & PADOVANI LTDA ME;

Colégio Status;

Colégio Tic-Tac & Instituto Penrabel;

Colégio Tiradentes (Santelure Eireli);

Colégio Vida e Luz;

Colégio Vida Feliz;

CORI - Centro de Educação Infantil e Ensino Fundamental;

Escola “Atual”;

Escola “Visconde de Cairu”;

Escola Alternativa (Osmundo Pereira Leite & Cia LTDA);

Escola Amarelinha Yellow;

ESCOLA ATITUDE LTDA ME;

Escola Ativa;

Escola Batista Erilasio Nogueira (NOGUEIRA E PEDROSA LTDA);

Escola Bilingue Harmonia;

Escola Crescendo de Educação Infantil e Ensino Fundamental;

Escola Criatibrincando de Ed. Infantil e Ens. Fundamental (Genesis Centro de Educação);

Escola De Educacao Infantil E Fundamental I E II Pes Nas Nuvens EIRELI;

Escola de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio General Osório;

Escola Despertar de Ensino Fundamental;

Escola Energia de Educação Infantil e Ensino Fundamental;

Escola Ideal;

Mon Petit Educação Infantil LTDA;

Escola Nazaré - Educação Infantil e Ensino Fundamental;

ESCOLA PAULO FREIRE;

Escola Raio de Sol;

Escola Tom da Vida;

Escola Turma da Mônica;

Escola Ursinho Panda;

Espaço Livre - Educação Infantil e Ensino Fundamental;

FUNLEC - Fundação Lowtons de Educação e Cultura;

GAPPE - Escola Bilíngue (CENTRO DE ESTUDOS ASES DA EDUCAÇÃO);

Gênesis Centro de Educação;

Instituto de Educação Harmonia - Unidade I;

Instituto Educacional Paulo Freire - Unidade I;

INstituto João Batista de Ensino;

Mabe Moderna Associação Brasileira De Ensino Medio LTDA (Elite MACE);

Materna Bercário Jardim dos Estados;

Metropolitano Instituto de Educação e Cultura (AMORIM, BARBOSA & CIA LTDA);

Instituto Máxima de Educação LTDA (NOTA 10 – MÁXIMA);

Feliz Idade – Educação Infantil e Ens. Fundamental (Nota 10 Feliz Idade);

PLANETA CRIANCA LTDA;

Sigma Bercario E Educacao Infantil LTDA;

SOUZA & PADOVANI LTDA ME (SÉCULO XXI);

Escola Sonho Meu (SDR Potencial Humano Ltda Me)

Escola Carrossel Novo Estilo ltda Me

Escola Carrossel Educamp EIRELI EPP

COLÉGIO LES DEUX EPP LTDA (NOVA ESCOLA)

Colégio Classe A (Savoir Faire Cursos Preparatórios Ltda EPP)

Colégio Classe A – Unidade II (Savoir Faire Cursos Preparatórios Ltda EPP)

Soletrando – Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Ninho Jardim de Infancia e Casa de Brncar EIRELI

Laudeur Muniz Ribeiro EIRELI (Centro Educacional Criarte)

INTERIOR

ESCOLA ADVENTISTA DE DOURADOS;

ESCOLA ADVENTISTA DE MIRANDA;

ESCOLA ADVENTISTA DE MUNDO NOVO;

ESCOLA ADVENTISTA DE NOVA ANDRADINA;

Serviço de Educação Integral (DOURADOS);

Dinâmico Central de Cursos – Colégio Interagir (DOURADOS);

Escola Presbiteriana Erasmo Braga (DOURADOS);

Instituto Educacional Wings (DOURADOS);

Escola Infantil Giz de Cera (DOURADOS);

Colégio Lumière – Zanchettin e cia Ltda (DOURADOS);

Colégio Cefron (BELA VISTA);

Prevê Objetivo (PARANAÍBA);

Instituto Educacional da Grande Dourados (DOURADOS);

Escola Magsul (Ponta Porã);

Escola Magsul Júnior (Ponta Porã);

Cerbrás Pré-Escolar LTDA- EPP (Ponta Porã);

Escola Mappe- Moderna associação pontaporanense de ensino (PONTA PORÃ);

Escola Particular Irene Cicalise (Aquidauana);

Instituto Educacional Falcão (Aquidauana);

Liceu Nova Alvorada do Sul (Nova Alvorada do Sul);

Centro Educacional Amambai Ltda ME (Amambai);

Nota Dez Educacional Douradense LTDA;

Delphos Educacional LTDA (NOTA 10 DOURADOS 1);

Delphos Educacional LTDA (NOTA 10 DOURADOS 2);

Sociedade Educacional Sulmatogrossense Ltda;

Nota Dez Pontaporense;

MSMT- Colégio Salesiano de Santa Teresa (CORUMBÁ);

MSMT – Colégio Salesiano Dom Bosco de Três Lagoas;

Centro de Educação Maracajuense;

Colégio Hermesindo Alonso Gonzales (Três Lagoas/MS);

Colégio Honorato Jaques (Bonito/MS);

Colégio Imaculada Conceição (CORUMBÁ)

o Centro Educacional M Lobato Ltda (Camapuã)

Deixe seu Comentário

Leia Também