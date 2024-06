Prefeitura fecha contrato de R$ 281 mil para reforma de escola na Vila Carlota

A Prefeitura de Campo Grande firmou contrato com a empresa Construmax Construções Ltda., no valor de R$ 281.302,31, para a reforma da Escola Municipal Professor Múcio Teixeira Junior. A escola fica na Rua do Cruzeiro, esquina com a Rua Florim, no Bairro Vila Carlota.

O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) nesta sexta-feira (14/06). A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) participaram da licitação e intermediaram a assinatura do contrato com a Construmax.

O prazo para a execução da obra é de 120 dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Execução dos Serviços pela Construmax, emitida pela SISEP. O contrato foi assinado por Lucas Henrique Bitencourt de Souza, Ednei Marcelo Miglioli e Cesar André Zanin.

