Riedel entrega mais de R$ 2 milhões para escolas destaques na alfabetização em MS

O governador Eduardo Riedel realizou a entrega, nesta segunda-feira (1º), dos mais de R$ 2 milhões para as 30 escolas que apresentaram o melhor resultado de alfabetização no âmbito do programa ‘MS Alfabetiza - Todos pela Alfabetização da Criança’.

O evento também contou com a presença da ministra Simone Tebet (Planejamento), o secretário de Educação Helio Queiroz Daher, o senador Nelsinho Trad, o deputado federal Geraldo Rezende, deputados estaduais e representantes dos 79 municípios do Estado.

Durante a cerimônia, que acontece no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, a ministra Simone reforçou os investimentos do governo federal no combate aos incêndios do Pantanal, além de elogiar os investimentos na educação durante o governo de Riedel.

“Agora é hora de um grande pacto. Se o orçamento não falta, se dinheiro não falta, agora é hora da grande revolução, é preciso garantirmos ainda mais a qualidade do ensino público no Brasil, e é isso que esse evento faz, não só premiando quem estava na ponta, mas dando mão, estendendo para aqueles municípios, aquelas escolas, que de alguma forma tem alguma deficiência, algum problema qualquer regional e localizado”, afirmou a ministra.

O governador Riedel apontou para a importância desse tipo de programa e da parceria entre o governo do Estado e dos municípios do Estado para melhorar a educação sul-mato-grossense como um todo.

“O aluno nasce e precisa de uma creche, preciso do ensino fundamental um, dois, médio, e ele não sabe se é do Estado, se é do município, ele sabe que é público, e tem que ser público de qualidade em qualquer idade, e aí nós temos que olhar pelo nosso papel e nos darmos a mão para gerarmos esse resultado”, destacou o governador.

No total, serão destinados R$ 80 mil para cada uma das 30 ‘Escolas Destaque’, totalizando um valor de R$ 2,400 milhões. Desse valor, a primeira parcela, correspondente a 75% do montante (R$ 60 mil), estará disponível para a instituição de ensino ainda neste ano, enquanto a segunda parcela é paga no ano seguinte, dependendo da manutenção ou melhoria dos resultados apresentados.

Se destacaram Angélica, Mundo Novo, Deodápolis e Laguna Carapã, que se sobressaíram no desempenho alcançado em 2023, tendo mais de 80% dos estudantes alfabetizados nos municípios.

O secretário Helio Queiroz Daher também destacou a importância do evento para a educação sul-mato-grossense e os investimentos do governo na área. “É um motivo de muito orgulho”, afirmou.

“Esse momento é um momento de premiar as 30 escolas que mais se destacaram, e ao mesmo tempo, as 30 que tiveram um desempenho preocupante, a gente também trabalha com investimento, para que todas elas possam as melhores ajudarem aquelas que podem melhorar”, finalizou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também