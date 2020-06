Sesi da capital promove “Quiz” online para reforçar aprendizado

Da redação, com informações da assessoria

Como continuidade às aulas online adotadas em razão da pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19), os alunos da 3ª série do Ensino Médio da Escola do Sesi de Campo Grande participaram de um “Quiz” para reforçar o conteúdo estudado de um jeito divertido.

Segundo o colégio, inicialmente, a professora Viviane Ramos Gomes Gaspar, que leciona a disciplina de Matemática, apresentou aos alunos o conteúdo do dia, que foi sobre estatística e medidas de dispersão.

Depois de tirar todas as dúvidas dos alunos, Viviane Gaspar propôs um “Quiz”, por meio da plataforma Mentimeter, que proporciona uma interação em tempo real em que os participantes respondem perguntas e interagem em apresentações diversas utilizando seu aparelho celular ou computador.

“Gosto muito de utilizar recursos tecnológico em minhas aulas, sou uma amante da tecnologia. Contudo, em aulas remotas precisamos nos reinventar, buscar meios de interagir com os alunos e tornar as atividades mais prazerosas”, disse a docente.

A professora acrescenta que esse recurso é excelente, pois possibilita trabalhar de diversos modos os conceitos de Matemática. “O quiz é um recurso que os alunos adoram por gerar competição. Dessa forma, além de se divertir eles aprendem”, afirmou.

A aluna Raissa Menezes Mesquita experimentou o jogo por meio da plataforma Mentimeter pela primeira vez e gostou. “Mesmo nunca tendo usado, foi muito fácil de entender. Achei que foi uma aula legal, aprendemos de um jeito fácil e divertido”, disse.

Já o aluno Gabriel Torres de Lima encarou o quiz como uma forma de fixar o conteúdo. “Achei interessante e me ajudou a praticar os conceitos apresentados em aula”, finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também