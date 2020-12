TJMS e Senai reforçam parceira para qualificar presos

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, reforçou, na segunda-feira (30), a parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem (FIEMS/SENAI) para qualificar presos, durante realização da 12ª etapa do programa Revitalizando e Pintando Educação com Liberdade.

O termo de cooperação técnica foi assinado pelo juiz Albino Coimbra Neto e pelo diretor regional Senai/MS, Rodolpho Caesar Mangialardo, e garante a efetivação de políticas para o desenvolvimento de cursos de iniciação profissional e qualificação profissional básica na área de construção civil, a fim de promover a reinserção social de internos dos regimes aberto e semiaberto.

Na prática, os presos selecionados pela Conselho da Comunidade para participar do programa reformarão a Escola Estadual Zelia Quevedo. Durante a obra, serão acompanhados por instrutores capacitados e certificados com Curso de Pintor de Obras Imobiliárias. Posteriormente está prevista a seleção de até três egressos para outros cursos gratuitos de formação profissional.

A nova turma de detentos que receberão qualificação nos cursos de pedreiro de alvenaria, pedreiro de revestimento e pintor de obras já começa nesta terça-feira (1), ao mesmo tempo em que iniciam a reforma da escola.

Também existe a possibilidade de a Escola Zelia Quevedo ser a primeira do programa a receber uma biblioteca oferecida pelo Senai. De acordo com o juiz Albino Coimbra, a parceria é uma forma de garantir a ressocialização dos apenados, garantindo, além de uma reforma completa na escola, uma oportunidade para o egresso recomeçar a vida, graças à formação técnica e teórica.

Situada no Parque Res. Iracy Coelho Netto, a Escola Estadual Profª Zelia Quevedo Chaves é a 12ª unidade escolar do programa e assim já são mais de 10 mil alunos atendidos e cerca de 17 mil metros quadrados de obra realizado. O que significa uma economia de quase R$ 10 milhões aos cofres do Estado. “Nossa meta é reformar pelo menos uma escola em cada período de férias. Vale ressaltar que além da renovação do convênio, ainda discutimos uma ampliação de parceria com o Senai para beneficiar ainda mais esses detentos”, ressaltou.

