UCDB se une à Unigran e Insted e oferece desconto na pandemia

A Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), aderiu ao descontos nas mensalidades como forma de minimizar o impacto financeiro durante a pandemia do novo coronavírus. A instituição se comprometeu a promover desconto mínimo de 15% nos valores cobrados.

Com a adesão, a UCDB se une a Unigran e a faculdade Insted, que foram as primeiras a oferecerem descontos nas mensalidades dos seus alunos. Órgãos de defesa do consumidor têm se reunido com diversas instituições para garantir direitos aos pais que mantêm seus filhos matriculados em estabelecimentos particulares de ensino e que, devido à anormalidade vivida atualmente, participam de aulas remotas.

O desconto não poderá ser cumulativo a outros benefícios, como é o caso de bolsas ou outro desconto já concedido, prevalecendo o que configurar maior vantagem ao consumidor. Além disso, será dada oportunidade para quitação dos débitos relacionados aos meses de abril, maio e junho, até o dia 30 deste mês. Àqueles que estiverem em dia com os pagamentos, a instituição se compromete a devolver os valores pagos a maior, o que poderá ser feito por meio de descontos nos valores do próximo semestre.

Nos casos em que os estudantes estejam no último semestre do curso ou decidam não renovar a matrícula, a instituição se compromete a restituir os valores em dinheiro, no prazo máximo de 30 dias. Para tanto, as pessoas devem fazer o pedido do ressarcimento até dez dias após o prazo final de renovação da matrícula ou da conclusão do curso.

