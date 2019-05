Vale Universidade Indígena divulga habilitados para o programa

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), convoca os acadêmicos habilitados no Processo Seletivo 2019 do Programa Vale Universidade (PVU), para assinatura de termo de compromisso. A relação dos habilitados foi publicada na edição desta sexta-feira (24), do Diário Oficial do Estado (DOE/MS), a partir da página 35.

“O Vale Universidade é uma ótima oportunidade que o acadêmico tem para concluir seu curso superior e ainda manter contato direto com sua área de atuação por meio do estágio”, reforçou Elisa Cleia Nobre, titular da Sedhast, lembrando também que a ausência do acadêmico-beneficiário na assinatura de termos implicará em sua automática desclassificação do processo seletivo de 2019 do benefício social do PVU.

O documento indica ainda que o acadêmico-beneficiário de Instituição de Ensino Superior Pública deverá, no dia da reunião de assinatura de termos, estar munido de documento oficial que comprove abertura de conta bancária contendo número da agência e conta, sendo que, essa conta poderá ser: conta corrente universitária ou conta corrente normal, necessariamente na instituição financeira Banco do Brasil,RG, CPF, Título de Eleitor, comprovante de residência, PIS ou NIS.

