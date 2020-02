Weintraub diz que falhas no Enem "não são estatisticamente significativas"

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, falou durante reunião da Comissão de Educação (CE), nesta terça-feira (11) que as falhas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, “não são estatisticamente significativas” e que resultaram em notas erradas para apenas 5,1 mil dos cerca de 4 milhões de candidatos que fizeram a prova.

“Cinco mil e cem pessoas do universo de 4 milhões individualmente são relevantes, mas estatisticamente não é significativo. Quando falamos que estatisticamente não é significativo, significa que é zero o impacto”, disse.

Em sua exposição inicial, Weintraub afirmou que veio ao Senado esclarecer “a chuva de fake news” que caiu sobre o Ministério da Educação (MEC) depois da mais recente edição do Enem. Segundo ele, muito do que foi noticiado é “maldade”, “distorção” e “mentira”. “ Teve uma chuva de fake news, mas eu já estou acostumado”, afirmou.

Segundo Weintraub, “foi o melhor Enem de todos os tempos, com menor índice de problemas e de menor impacto”, pois de acordo com o ministro, não houve fraude nem vazamento de questões, como ocorrera antes.“Não estou falando que não teve erro nenhum. Só tem um Enem que vai ser melhor do que esse de 2019: o deste ano”, garantiu.

De acordo com o ministro, as falhas foram devido a um problema de impressão das provas e cadernos de questões e afirmou que esse tipo de erro já teria ocorrido em edições anteriores do Enem, mas que esta foi primeira vez em que o fato foi percebido. Ele reforçou que as notas foram todas corrigidas antes da inscrição dos candidatos no Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que classifica os estudantes para as universidades a partir das notas do Enem.

“Não checamos só as 5,1 mil, nós revisamos 4 milhões de provas e corrigimos novamente com os quatro gabaritos. A gente passou todas as provas por quatro gabaritos para ter certeza que ninguém teria uma nota mais baixa”, finalizou.

