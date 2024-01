0x1: Operário perde para União-MT em primeiro jogo de 2024

Em preparação para o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A 2024, o Operário enfrentou o União-MT em jogo amistoso neste sábado (13), em Rondonópolis, no Estádio Luthero Lopes.

No final no jogo, o time da casa abriu o placar e fez o único gol da partida, com Danielzinho, sacramentando a vitória do União por 1 a 0.

A jogada que originou o gol partiu de um contra-ataque, aos 47 minutos da segunda etapa. Segundo o clube, a avaliação geral é positiva.

"Os atletas demonstraram desenvolvimento, especialmente nossos jogadores de linha de frente, que exibiram habilidades individuais e um espírito coletivo", afirmou em postagem no Instagram.

