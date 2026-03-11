3ª Corrida Águia da Fronteira terá Corrida Kids e exposição do helicóptero do DOF

A 3ª Corrida Águia da Fronteira terá, além das provas para adultos, uma Corrida Kids e exposição do helicóptero do DOF, oferecendo esporte e entretenimento para toda a família. O evento será realizado no dia 31 de maio, em frente à Base Coronel Adib Massad, no Jardim Guaicurus, em Dourados, com largadas às 6h para crianças e às 7h para adultos.

As inscrições no lote promocional seguem até 15 de março e são feitas exclusivamente pelo aplicativo TFSports, disponível para Android e iOS. Os adultos poderão participar da caminhada de 5 km ou das corridas de 5 km e 10 km, enquanto crianças de 3 a 14 anos competem na Corrida Kids, divididas por faixa etária.

O evento faz parte das ações alusivas aos 39 anos de criação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) em Mato Grosso do Sul. Uma grande estrutura será montada em frente à base, com pontos de hidratação, praça de alimentação, espaço kids, música e exposição de equipamentos operacionais da unidade, incluindo o helicóptero.

Todos os inscritos receberão kit do atleta, com chip, número de peito, camiseta, sacochila e brindes. Os participantes que concluírem a prova receberão medalha. As categorias são divididas por idade, sexo e percurso, além das gerais masculina, feminina, masculino militar e feminino militar.

O evento é aberto ao público e oferece oportunidade para atletas e visitantes conhecerem de perto o trabalho do DOF, além de participarem de uma programação esportiva e educativa ao longo do domingo.

