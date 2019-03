Adriano Imperador terÃ¡ dois filmes sobre a sua vida

Saiba Mais Esportes Sem contrato há quase três anos, Adriano Imperador coloca patrimônio à venda

Adriano Imperador ainda não se aposentou oficialmente, ele que está sem contrato com um time de futebol desde 27 de maio de 2016, quando fez suas últimas partidas como profissional pelo Miami United, dos Estados Unidos, assinou na tarde desta quinta-feira (14) um contrato fora dos gramados.

Ídolo das torcidas do Flamengo e da Inter de Milão, o atacante fechou um acordo para a produção de dois filmes (documentário e ficção) sobre a sua vida.

Em seu Instagram, o imperador escreveu “Agora é pra valer. Contrato oficial assinado! Bananeira Filmes, da produtora Vânia Catani, já está com o aval para dar início aos filmes sobre minha vida! Tudo o que vocês sempre quiseram saber em breve nas telonas!!!!”.

A MCAtrês, agencia de comunicação e marketing da assessora do craque, também deu detalhes sobre o acordo. “Depois de várias reuniões em Foz do Iguaçu, almoço no Rio para assinatura do contrato para a produção de dois longas-metragens (documentário e ficção) sobra a vida do Adriano Imperador”, p ublicou .

