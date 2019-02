Sem contrato há quase três anos, Adriano Imperador coloca patrimônio à venda

Saiba Mais Oportunidade Prefeitura convoca operadores de telemarketing e agentes de patrimônio

A situação financeira de Adriano Imperador preocupa os amigos mais próximos. O atacante colocou boa parte do seu patrimônio à venda e já encontra dificuldades para manter o alto padrão de vida.

O Imperador, que está sem contrato desde 27 de maio de 2016, quando fez suas últimas partidas como profissional pelo Miami United, dos Estados Unidos, é conhecido por sempre ajudar as pessoas. De acordo com o jornal Extra, ele chegou a pagar R$ 30 mil mensais para um restaurante para fornecimento de churrasco e cerveja.

No final do ano passado, Adriano embarcou para Itália para cuidar dos imóveis que tem no país, além de tentar acertar a sua dívida com o fisco italiano. A mansão que o jogador morava em Milão estava alugada, mas agora foi colocada à venda, já que está com impostos atrasados.

Uma pequena lancha é anunciada na internet como se fosse Adriano. Ancorado na Ilha de Gigóia, no Itanhangá, o valor é de R$ 13 mil. Além disso, o artilheiro já vendeu, há três anos, a lancha negra por R$ 6 milhões, sendo que o barco tinha o dobro de valor de mercado. Outra mordomia cortada pelo Imperador foi à utilização do seu jatinho, que é avaliado em R$ 3,5 milhões. A aeronave foi emprestada para o cantor Alexandre Pires.

O cenário faz com que os amigos se preocupem com Adriano e temem que ele vire um "novo Garrincha", grande ponta da Seleção Brasileira e do Botafogo que morreu na miséria por causa dos problemas com bebidas alcoólicas.

Adriano já teria reunido a família e falado sobre a mudança nas condições econômicas. Ele declarou que "se necessário voltamos a morar na Vila Cruzeiro". O jogador é visto com frequência na comunidade.

Sem perspectiva de voltar a jogar, a conta bancária do Imperador vai ganhar um incremento com um documentário e filme sobre a sua vida. Ele terá pagamento pelos direitos autorias e participação na bilheteria.

