Prefeitura convoca operadores de telemarketing e agentes de patrimônio

A Prefeitura Municipal de Campo Grande publicou edital nesta sexta-feira (18) com a convocação de candidatos convocados em processos seletivos simplificados. Os 72 candidatos foram convocados para cargos de operador de telemarketing e agente de patrimônio.

De acordo com o edital, os candidatos a operador de telemarketing devem comparecer à Gerencia de Movimentação e Lotação, na Secretaria Municipal de Gestão, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 3297, Centro, no Paço Municipal. Os candidatos devem comparecer na terça-feira (22) às 8 horas para orientação sobre a documentação para o preenchimento das vagas e a efetivação do contrato.

Já quem foi convocado para agente de patrimônio, deve comparecer na terça-feira (22), às 14 horas, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho da Semed (Secretaria Municipal de Educação), na rua Onicieto Severo Monteiro, nº 460, Vila Margarida.

Confira quem foi convocado no Diário Oficial de Campo Grande, a partir da página 3 .

