Alemanha volta ao top 10 do ranking da Fifa; Brasil segue na 5º colocação

A Fifa divulgou, nesta quinta-feira (28), o novo ranking de Seleções, agora com algumas mudanças após a última Data Fifa.

A mudança que mais chamou a atenção foi a Seleção da Alemanha, que voltou ao top 10. Os cinco primeiros colocados do ranking seguem os mesmos, Argentina, França, Espanha, Inglaterra e Brasil.

Ainda entre os primeiros colocados, a Bélgica perdeu duas posições após duas derrotas consecutivas e decaiu de 6º para 8ª posição. Enquanto Portugal e Holanda subiram para 6º e 7º lugar, respectivamente.

Já a Colômbia caiu da 10º para a 12ª posição e viu a Alemanha voltar para a lista dos 10 primeiros colocados.

O Brasil está com 1775.85 pontos. A Seleção Brasileira empatou os dois jogos do mês de novembro nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra a Venezuela e o Uruguai. A próxima edição do ranking sai no dia 19 de dezembro.

Confira como está o ranking:

Argentina França Espanha Inglaterra Brasil Portugal Holanda Bélgica Itália Alemanha

