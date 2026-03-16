Ancelotti faz última convocação antes da lista final para Copa e deixa Neymar de fora

O técnico Carlo Ancelotti fez a sua última convocação antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026. Com poucas surpresas na lista e com Neymar de fora, ele convocou 25 jogadores que estarão à disposição para dois amistosos.

As partidas serão contra França, no dia 26, em Boston, e no dia 31 de março, contra a Croácia em Orlando, ambos nos Estados Unidos.

Posteriormente, haverá mais dois amistosos, contra Panamá, no Maracanã, no dia 31 de maio, e contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos, mas estes dois, já com a lista final divulgada dos jogadores que irão para a Copa do Mundo.

O treinador italiano explicou que a lista para os amistoso foi focada em jogadores que estão saudáveis e lamentou algumas ausências importantes, como Bruno Guimarães e Éder Militão.

"A explicação da lista é que depende muito das lesões, obviamente. É uma lista criada com jogadores que estao 100% de condição física. Temos lesões importantes, como Militão, Bruno Guimarães, Estevão, Rodrygo, que desejamos uma rápida recuperação. Vamos jogar dois jogos muito importantes, de intensidade, com um prazo muito curto, incluindo a viagem. Então preferi chamar quem está 100%", disse.

Veja quem são os convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahçe).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma).

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray).

Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinicius Junior (Real Madrid).

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