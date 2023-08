Aos 92 anos, Zagallo é internado com quadro de infecção urinária no Rio de Janeiro

O técnico Mário Jorge Lobo Zagallo, de 92 anos, foi internado nessa terça-feira (15), em um hospital na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, devido uma infecção urinária. A informação foi confirmada pelo filho, Mário César Zagallo.

O tetracampeão mundial não tem previsão de alta. De acordo com o filho de Zagallo, ele está sob os cuidados da médica Márcia Ladeira, que cuida da saúde dele há 20 anos.

O Hospital Barra D'Or confirmou, por meio de nota, o tratamento de infecção urinária. "Está clinicamente estável, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos. Sem previsão de alta hospitalar", afirmou o hospital.

Na última quarta (9), Zagallo fez aniversário. O Velho Lobo, como é conhecido, celebrou a data com a família.

No ano passado, Zagallo foi internado com um quadro de infecção respiratória e se recuperou.

