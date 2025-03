Após acertar rival com bastão, atleta diz: "Nunca bateria em alguém de propósito"

Saiba Mais Esportes JD1TV: Atleta sofre concussão após ser atingida por bastão em prova de revezamento

Alaila Everett, de 16 anos, atingiu a cabeça de Kaelen Tucker com um bastão durante uma prova de revezamento 4x200m, falou pela primeira vez sobre o ocorrido nesta segunda-feira (10).

A jovem, que foi ultrapassada por Tucker na briga pelo título estadual em Lynchburg, nos Estados Unidos, afirmou que o acidente não foi intencional.

Em lágrimas, Alaila explicou, em entrevista à "WAVYTV10", que perdeu o equilíbrio após o bastão atingir a adversária repetidamente, e não teve a intenção de bater nela.

“Eu sou apenas uma só pessoa, ninguém vai acreditar em mim. Eu admito que, pelo vídeo, parece intencional, mas sei das minhas intenções. Eu nunca bateria em alguém de propósito”, disse.

Ela contou que estava presa atrás das costas de Tucker e, ao levantar os braços novamente, acabou atingindo a atleta acidentalmente.

A mãe de Alaila, Zeketa Cost, também se manifestou em defesa da filha, afirmando que acredita na inocência dela. “Eu não precisei de um vídeo, dois ou dez. Eu sei 100% que ela nunca faria isso com ninguém”, afirmou.

Por outro lado, Tucker, ainda abalada com o incidente, relatou à emissora "ABC 13" que não consegue acreditar no que aconteceu. “Eu ainda não consigo acreditar. Estou em choque. Estou tentando entender, não acredito que isso aconteceu”, disse.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Esportes JD1TV: Atleta sofre concussão após ser atingida por bastão em prova de revezamento

Deixe seu Comentário

Leia Também