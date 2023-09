Após vencer italiano, João Fonseca vai à final US Open juvenil

O brasileiro João Fonseca, de 17 anos, está na final do US Open juvenil. O carioca, atual número 7 do mundo no ranking para jovens com até 18 anos, conquistou seu lugar na decisão ao superar o italiano Federico Cina, de 16 anos (#16) por 6/4, 3/6 e 6/4, em um duelo intenso que foi interrompido pelo calor excessivo e, mais tarde, pela ameaça de raios.

No entanto, nem o calor, a ameaça de raios ou a chuva, nada conseguiu atrapalhar João Fonseca. O tenista carioca ainda pode se tornar número 1 do mundo em caso de vitória na final. O adversário da decisão será o americano Learner Tien, que venceu o francês Arthur Gea, por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (5), 6/7 (5) e 6/1. A disputa do título será neste sábado (9), a partir das 13h (horário de MS), com transmissão do sportv3.

Na história, o Brasil tem dois títulos juvenis de Grand Slam em simples masculino. Em 2018, Thiago Wild venceu justamente o US Open e, em 2010, Tiago Fernandes faturou o Australian Open.

Jogo sem fim

O jogo começou equilibrado, mas logo João ganhou vantagem sobre Cina, vencendo o primeiro set por 6 a 4. Na segunda parcial, veio a primeira paralisação. Cina vencia por 3 a 0 quando a partida foi interrompida por conta do calor excessivo. Uma hora depois, João voltou melhor e chegou a salvar um break point para fazer 3 a 3. Na sequência, o italiano se recuperou e acabou levando a melhor (3/6).

No terceiro set, o brasileiro conseguia liderar com a parcial de 3/2, quando o jogo precisou ser interrompido novamente por más condições climáticas, dessa vez por conta do risco de raios. Ao ser retomado o confronto, com mais de duas horas de paralisação, João pôde garantir seu lugar na final fechando o set em 6/4.

