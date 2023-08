Após vitória, São Paulo e Flamengo irão disputar a final da Copa do Brasil

Após vencerem na noite de quarta-feira (16), os últimos jogos das semifinais da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo irão se enfrentar na final.

O time paulista jogou ontem contra o Corinthians, garantindo a vaga na final após ganhar de 2 a 0. Os gols feitos no primeiro tempo ajudaram a reverter a vantagem obtida pelo Timão na ida das semifinais.

Na etapa final o Corinthians melhorou e chegou a criar boas oportunidades, mas o São Paulo foi superior para quase chegar ao terceiro com Wellington Rato e segurar a vantagem até o apito final.

Já o Rubro-Negro, aproveitou a vantagem adquirida no jogo anterior para garantir a vitória e confirmar a presença na grande decisão.

Precisando de gols para sonhar com a classificação, o Grêmio partiu para o ataque e teve oportunidades de abrir o marcador, mas a bola acabou parando nas mãos de Matheus Cunha, e aos 31, com pancada de fora da área do uruguaio Luis Suárez defendida pelo goleiro rubro-negro.

Porém, aos 24 minutos do segundo tempo o VAR (árbitro de vídeo) chamou o juiz para analisar uma disputa de bola na qual a bola bateu na mão do zagueiro Rodrigo Ely. E, após olhar no monitor, Bráulio da Silva Machado decidiu marcar pênalti. O uruguaio Arrascaeta foi para a cobrança e não falhou.

Com o 1 a 0 a equipe comandada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli soube administrar a vantagem para sair com a vitória e a vaga na final. Agora o São Paulo e o Flamengo fazem a grande decisão da competição em partidas nos dias 17 e 24 de setembro.

