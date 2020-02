Aquidauanense competirá na Copa do Brasil nesta quarta-feira

Jônathas Padilha, com informações do JNE

Após oito anos de espera, a torcida do Aquidauanense acompanhará o seu time competindo novamente na Copa do Brasil. O Azulão e ABC vão se enfrentar na primeira fase da competição nesta quarta-feira (5) às 20h30 no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, também conhecido como Noroeste.

O time é atual vice-campeão sul-mato-grossense e segue em busca do nunca conquistado título estadual. Para isso, montou uma equipe com uma nova estratégia para competir na Copa Verde e a Série D do Campeonato Brasileiro.

O reforço para esta temporada vem de grandes nomes, como Otacílio Neto, ex-jogador do time paulista, Corinthians, e também de Daniel, ex-jogador do time carioca, Vasco da Gama.

Além deles, o time se beneficiará com o retorno de dois jogadores que estavam com problemas médicos, o goleiro Dida e o atacante Tiziu. Com a equipe formada, o treinador está contando com força máxima para o duelo de hoje.

Rival

O ABC é um dos grandes times do Rio Grande do Norte, onde já se ganhou a competição estadual por 55 vezes, recorde na história do futebol brasileiro. Porém, em 2019 o time não conseguiu e ficou em segundo lugar no Campeonato Potiguar.

O time de RN também pode encontrar com o Azulão mais uma vez neste ano, já que foi rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro.

Arbitragem

A arbitragem será de Santa Catarina, Charly Wendy Straub Deretti (FIFA) será a árbitra, auxiliada por Éder Alexandre (CBF) e Eli Alves Sviderski (CBF).

Renan Novaes Insabralde (CBF), aqui de Mato Grosso do Sul será o quarto árbitro, e Manoel Paixão dos Santos (CBF), também de MS será analista de campo.

Ingressos

Os ingressos vão de R$ 15,00 a R$ 30,00 e estão sendo vendidos no Shopping Barrakech, Sucão do Gil, Pharmacenter, Cia do Tereré, Supermercado Siriema, nos cartões, FM Pantanal 87,9, nos cartões, Conveniência Ki Festa e nas próprias bilheterias do local do jogo.

Mudanças no estádio

O tradicional estádio está com as arquibancadas ampliadas e conta com uma nova iluminação.

